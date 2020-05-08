DENİZLİ İnternetten otomobilini satmak isteyenleri dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

İnternetten otomobilini satmak isteyenleri dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, internetten otomobillerini satmak isteyen vatandaşları dolandırdıkları belirlenip, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, EFT yaparak parasını ödedikleri otomobilin, noter satışının gerçekleşmesinin hemen ardından EFT'yi iptal ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri, Denizli'de 3, Antalya'da 1, Burdur'da 1, Ankara'da 1 ve Aydın'da da 1 kişi olmak üzere toplam 7 ayrı otomobil dolandırıcılığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. JASAT dedektifleri, istihbarat çalışmasıyla, şüphelilerin Arif S. Halil D. ve Bülent T. olduğunu ve internet üzerinden otomobil dolandırıcılığı yaptıkları tespit etti. JASAT ekipleri, bir süre takibe aldıkları 3 şüphelinin içinde bulunduğu otomobile, dün gece saat 23.00 sıralarında 'Dur' ihtarında bulundu. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Honaz Organize Sanayi Bölgesi'nde, yolu kesen Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle durduruldu. 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN YÖNTEM

Şüphelilerin, önce yabancı uyruklu kişilere ait telefon hatlarından internet üzerinden otomobilin satmak için ilan veren kişileri arayıp, irtibat kurarak noterde buluştukları, burada aracın parasını EFT yaptıklarını belirtip, alım-satım işlemlerini tamamladıkları belirlendi. Ancak, şüphelilerin noterlerin kapanmasına 15 dakika kala, EFT ile para gönderme işlemini iptal ettikleri, bu yolla aldıkları otomobili de ertesi gün satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.