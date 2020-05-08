Haber, Son Dakika, Haberler

DENİZLİ İnternetten otomobilini satmak isteyenleri dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

İnternetten otomobilini satmak isteyenleri dolandıran 3 şüpheli tutuklandıDENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, internetten otomobillerini satmak isteyen vatandaşları dolandırdıkları belirlenip, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

08.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:01

İnternetten otomobilini satmak isteyenleri dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, internetten otomobillerini satmak isteyen vatandaşları dolandırdıkları belirlenip, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, EFT yaparak parasını ödedikleri otomobilin, noter satışının gerçekleşmesinin hemen ardından EFT'yi iptal ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri, Denizli'de 3, Antalya'da 1, Burdur'da 1, Ankara'da 1 ve Aydın'da da 1 kişi olmak üzere toplam 7 ayrı otomobil dolandırıcılığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. JASAT dedektifleri, istihbarat çalışmasıyla, şüphelilerin Arif S. Halil D. ve Bülent T. olduğunu ve internet üzerinden otomobil dolandırıcılığı yaptıkları tespit etti. JASAT ekipleri, bir süre takibe aldıkları 3 şüphelinin içinde bulunduğu otomobile, dün gece saat 23.00 sıralarında 'Dur' ihtarında bulundu. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Honaz Organize Sanayi Bölgesi'nde, yolu kesen Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle durduruldu. 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN YÖNTEM

Şüphelilerin, önce yabancı uyruklu kişilere ait telefon hatlarından internet üzerinden otomobilin satmak için ilan veren kişileri arayıp, irtibat kurarak noterde buluştukları, burada aracın parasını EFT yaptıklarını belirtip, alım-satım işlemlerini tamamladıkları belirlendi. Ancak, şüphelilerin noterlerin kapanmasına 15 dakika kala, EFT ile para gönderme işlemini iptal ettikleri, bu yolla aldıkları otomobili de ertesi gün satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

DENİZLİ İnternetten otomobilini satmak isteyenleri dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Denizli, Honaz, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haber
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim’de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Haber
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı
Acun Ilıcalı’nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Haber
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
İftar yemeğine giden Bircan Bali’nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Haber
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Haberler››Güncel››DENİZLİ İnternetten otomobilini satmak isteyenleri dolandıran 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:04: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 30 bin 201'e... - Haber 19:03: Başkan Tanğlay'ın "Anneler Günü" mesajı - Haber 19:02: Bitlis Belediyesinden bahar temizliği - Haber 19:01: Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanak uyarısı - Haber 18:59: MUĞLA Bodrum'da tatilci ve araç yoğunluğu devam ediyor - Haber 18:32: Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu - Haber 18:08: Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı - Magazin 18:04: Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı - Haber 16:40: Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi - Spor 12:06: Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum - Haberler