Denizli İş adamının otomobilini soyan hırsızlardan 4'ü tutuklandı

İş adamının otomobilini soyan hırsızlardan 4'ü tutuklandıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, iş adamına ait park halindeki otomobilin camını kırarak içersindeki 110 bin TL, 9 bin Euro, çek ve senetler ile iki adet dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

27.06.2020 00:54 | Son Güncelleme: 27.06.2020 01:00
İş adamının otomobilini soyan hırsızlardan 4'ü tutuklandı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, iş adamına ait park halindeki otomobilin camını kırarak içersindeki 110 bin TL, 9 bin Euro, çek ve senetler ile iki adet dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İlçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde Perşembe günü meydana gelen olayda, nakliyat firması sahibi iş adamının villasının önünde park halindeki otomobilinin camı kırılarak içersindeki 110 bin TL, 9 bin Euro, çek ve senetler ile 2 adet dizüstü bilgisayar çalındı. Hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak olaya karışan 6 şüpheliyi tespit edip, yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Polis, çalınan paranın 12 bin TL'sini bularak sahibine teslim etti. Denizli İş adamının otomobilini soyan hırsızlardan 4’ü tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Merkezefendi, Güncel, Haber

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