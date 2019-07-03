DENİZLİ İş yeri adeta mühimmat deposunu andırdı

İş yeri adeta mühimmat deposunu andırdıDenizli'de, otomobil yedek parçası satan bir işyerine yapılan baskında, ruhsatsız tabanca ve tüfeklerle birlikte çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesinde yedek otomobil parçası satışı yapan bir kişinin işyerinde, yasa dışı yollardan piyasaya ruhsatsız tabanca ve tüfek sürdüğünü tespit etti. Dün (salı) söz konusu işyerine operasyon düzenlendi. İşyerini arayan polis ekipleri, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, bidon kutuları içinde 9 bin 345 adet av tüfeği fişeği, 307 tabanca mermisi, 20 bıçak, 7 şarjör ve 6 tabanca kabzesi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.