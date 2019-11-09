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Denizli istiklal madalyası açık arttırmayla satıldı

İstiklal madalyası açık arttırmayla satıldıDenizli'nin Pamukkale ilçesinde yapılan bir müzayedede, 89 yıllık 'İstiklal Madalyası' açık arttırmayla 650 liraya satıldı.

09.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:55
İstiklal madalyası açık arttırmayla satıldı
'nin ilçesinde yapılan bir müzayedede, 89 yıllık 'İstiklal Madalyası' açık arttırmayla 650 liraya satıldı.
Antikacılık yapan Mehmet Akif Yılmaztürk, Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir kafede müzayede düzenledi. 50 kişinin katıldığı açık arttırmada, yaşları 50 ila 100 arasında değişen 120 parça antika eser satışa sunuldu. Antika şamdanların, radyo, fotoğraf makinesi ve gramofonların bulunduğu açık arttırmada, 80 yıllık bir İstiklal Madalyası da görücüye çıktı. Devlet tarafından 1930 yılında bir Kurtuluş Savaşı gazisine verilen 89 yıllık 'İstiklal Madalyası', açık arttırmaya katılan Adem Ceylan tarafından 650 liraya satın alındı. Mezatta, 1906 yılında yapılan gramofon 3 bin 100 lira, 1940 yılında üretilen antika fotoğraf makinesi ise 2 bin liraya satıldı. Antikacı Mehmet Akif Yılmaztürk, 8 yaşından bu yana koleksiyoner olduğunu, 5 yıldır antikacılık yaptığını söyledi. Yılmaztürk, 120 parça antika eserin satışının yapıldığını, açık arttırmadan elde edilen gelirin yüzde 10'unu Denizli Alzheimer Derneği'ne bağışlayacaklarını belirtti.
Denizli istiklal madalyası açık arttırmayla satıldı

Çamlaraltı Mahallesi, Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA


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