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Denizli itfaiye arama kurtarma ekipleri Elazığ deprem bölgesinde

Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve en kaz altı tarama ekipleri Elazığ deprem bölgesine sevk edildi.

24.01.2020 22:52 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:57Denizli itfaiye arama kurtarma ekipleri Elazığ deprem bölgesinde
Büyükşehir Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve en kaz altı tarama ekipleri deprem bölgesine sevk edildi.

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada 20 gündür arama çalışmalarına destek için Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve en kaz altı tarama ekipleri Elazığ'da saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesine sevk edildiği öğrenildi. - DENİZLİ

İtfaiye, Denizli, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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