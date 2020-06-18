DENİZLİ İtfaiye kalbi duran kediyi hayata döndürdü

İtfaiye kalbi duran kediyi hayata döndürdüDENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, başı konserve kutusuna sıkışan ve kalbi duran kedi, bir itfaiye erinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü.

18.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:52
İtfaiye kalbi duran kediyi hayata döndürdü
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, başı konserve kutusuna sıkışan ve kalbi duran kedi, bir itfaiye erinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü. Güroluk Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kökdemir, evinin depo kısmında bakımını üstlendiği bir sokak kedisinin başını konserve kutusuna sıkıştırdığını gördü. Kediyi kurtarmaya çalışan ancak başaramayan Kökdemir, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Eve gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kediyi bulunduğu yerden alan ekipler, makasla başındaki konserve kutusunu kesti. Bu sırada başı sıkıştığı yerden kurtulan kedinin kalbi durdu. Kedi için seferber olan itfaiye ekipleri, üzerine su döküp kalp masajı yapmaya başladı. Solunumu da duran kedi, itfaiyecilerin yoğun gayreti sonucu yaklaşık 2 dakika sonra yeniden nefes aldı. Tek gözü kör olduğu belirtilen kedinin yeniden hayata dönmesi, itfaiyecileri ve vatandaşları mutlu etti. DENİZLİ İtfaiye kalbi duran kediyi hayata döndürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Buldan, Güncel, Haber

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