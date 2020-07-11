DENİZLİ Jandarmadan minik Mustafa’ya sürpriz doğum günü pastası

Jandarmadan minik Mustafa'ya sürpriz doğum günü pastası

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, askeri çok seven 4 yaşındaki Mustafa'ya jandarma personeli sürpriz doğum günü düzenleyerek pasta götürdü. Pastadaki mumları üfleyen Mustafa, jandarma ağabeylerine sarıldı.

Sarayköy'de yaşayan 4 yaşındaki Mustafa Ünlü, dedesine ait pastaneye her sabah alışveriş için gelen İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma personelleriyle arkadaşlık kurdu. Minik Mustafa'nın ailesi, jandarma personeline kendilerini çok sevdiğini ve dün doğum günü olduğunu söyledi. Bunun üzerine jandarma personeli pasta alıp, sürpriz bir doğum günü düzenleyerek Ünlü ailesinin evine gitti. Evin kapısının açılmasıyla karşısında jandarmaları ellerinde de pasta gören minik Mustafa, mumları üfledi. Minik Mustafa doğum gününü kutlayan jandarma personeline sarıldı. Minik Mustafa'nın sevinci görülmeye değerdi. O anlar aile üyesi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.