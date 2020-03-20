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DENİZLİ Japon genç, Denizli'de öğrendiği zeybeği ülkesinde tanıtıyor

Japon genç, Denizli'de öğrendiği zeybeği ülkesinde tanıtıyorDENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun düzenlediği kurslara katılarak zeybek oyunlarını öğrenen Taito Takasaki, Türk kültürünü ülkesi Japonya'da tanıtıyor.

20.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:25
Japon genç, Denizli 'de öğrendiği zeybeği ülkesinde tanıtıyor
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun düzenlediği kurslara katılarak zeybek oyunlarını öğrenen Taito Takasaki, Türk kültürünü ülkesi Japonya'da tanıtıyor.
Türk halk oyunlarını öğrenmek için geçen yıl Denizli'ye gelen Japon Taito Takasaki'nin kısa süre önce Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği sürpriz video görenleri gururlandırdı. Japonya'nın Kyato şehrinden Türkiye'nin çeşitli bölgelerine giderek geleneksel halk oyunlarını öğrenen Japon Taito Takasaki, bu seferki durağı ise Denizli'ye geldi. Geçen yıl Denizli'ye gelen Takasaki, zeybek yöresi halk oyunlarını öğrenmek istediğini belirterek Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'na başvurdu. Takasaki, burada 1 hafta kurs aldı. Ülkesinde tıp eğitimi alan Japon gence, Tavas zeybeği, İbrahim Usta zeybeği, Gireniz Ören zeybeği ve Kütahya zeybeği eğitimleri verildi. JAPON EFELER
Eğitimin ardından ülkesine dönen Taito Takasaki, oradaki Türk kültürüne ilgi duyan arkadaşlarına da zeybek oyunlarını öğretti. Takasaki ve arkadaşları yöresel efe kıyafetleri giyip, kısa bir zeybek gösterisi sahneledi. Takasaki, bu gösterinin görüntülerini de Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'na gönderdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne kısa süre önce ulaşan sürpriz video izleyenleri duygulandırırken, aynı zamanda gururlandırdı.
EFE KÜLTÜRÜ JAPONYA'DA
Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Antrenörü Mehmet İzmirlioğlu, Japonya'da Türk kültürünün tanıtılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İzmirlioğlu, "Geçtiğimiz hafta Taito Takasaki bana bir video gönderdi. Takasaki ve arkadaşları çok güzel zeybek oynamış, gururlandık. Yaptığımız işin karşılığını aldık. Türk kültürüne aşık birinin gelip bizden bu oyunları öğrenmesi ve ülkesinde bunları yayması bizim için çok değerli" dedi. DENİZLİ Japon genç, Denizli’de öğrendiği zeybeği ülkesinde tanıtıyor

Kaynak: DHA

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DENİZLİ Japon genç, Denizli'de öğrendiği zeybeği ülkesinde tanıtıyor
Etiketler : Denizli, Japon, Güncel

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