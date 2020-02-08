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Denizli-jasat uyuşturucu satıcısını yakaladı

JASAT uyuşturucu satıcısını yakaladıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen kişinin evine alıcı kılığına girerek operasyon düzenleyen jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekibi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

08.02.2020 18:15 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:17
JASAT uyuşturucu satıcısını yakaladı
DENİZLİ'nin ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen kişinin evine alıcı kılığına girerek operasyon düzenleyen jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekibi, 1 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, 300 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nın Suç Araştırma Timi (JASAT), Güzelköy Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı iddia edilen 30 yaşındaki Ali D.'nin evine dün operasyon düzenledi. Alıcı kılığına girerek Ali D.'nin evine giden JASAT ekibi, operasyonun ardından yaptığı aramada satışa hazırlanmış 300 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Ali D., sevk edildiği adliyede tutuklandı. JASAT ekibi ayrıca Ali D.'nin evine uyuşturucu almaya gelen 4 kişiyi de gözaltına aldı. İfadesi alınan 4 kişi, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Ali D.'nin dikkat çekmemek için evinin bahçesinde horoz beslediği, mahalle sakinlerine ise uyuşturucu almaya gelenlerin kümesindeki dövüş horozlarına bakmaya geldiklerini söyleyerek dikkatleri başka yöne çektiği iddia edildi.
Denizli-jasat uyuşturucu satıcısını yakaladı

Pamukkale, Güncel

Kaynak: DHA


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