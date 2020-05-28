DENİZLİ Kaldırıma çıkan otomobil, önce anne ve çocuğuna ardından işyerine çarptı

Kaldırıma çıkan otomobil, önce anne ve çocuğuna ardından işyerine çarptıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, el freni çekilmeden park edilen otomobil, yokuş aşağı yaklaşık 150 metre sürücüsüz olarak hareket etti, önce kaldırımda yürüyen anne ve kızına ardından da bir işyerine çarparak durabildi.

28.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:06
Kaldırıma çıkan otomobil, önce anne ve çocuğuna ardından işyerine çarptı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, el freni çekilmeden park edilen otomobil, yokuş aşağı yaklaşık 150 metre sürücüsüz olarak hareket etti, önce kaldırımda yürüyen anne ve kızına ardından da bir işyerine çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay bugün saat 15.00 sıralarında Feslikan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park edilen 20 FF 082 plakalı otomobil, yokuş aşağı kendi kendine hareket etti. Yaklaşık 150 metre sürücüsüz ilerleyen otomobil, kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptıktan sonra cep telefonu satışı yapan işyerinin vitrinine çarparak durabildi. Kaldırıma çıkan otomobil anne ile kızına çarpma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredekiler otomobili, iterek, bulunduğu yerden kaldırıp, daha güvenli bir yere götürdü.
Kazayı yara almadan atlatan ancak büyük şok yaşayan anne ve kızına ilk müdahaleyi esnaflar yaptı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DENİZLİ Kaldırıma çıkan otomobil, önce anne ve çocuğuna ardından işyerine çarptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Pamukkale, Anne, Güncel, Haber

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