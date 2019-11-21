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Denizli kanseri yenen eşe özel karşılama

Kanseri yenen eşe özel karşılamaDenizli'de, meme kanserine yakalanan ev hanımı 33 yaşındaki Çiğdem Arık, 1 yıldır tedavi gördüğü hastaneden, kanseri yenerek taburcu oldu.

21.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:14
Kanseri yenen eşe özel karşılama
'de, meme kanserine yakalanan ev hanımı 33 yaşındaki Çiğdem Arık, 1 yıldır tedavi gördüğü hastaneden, kanseri yenerek taburcu oldu. Kocası Emer Arık, taburcu olan eşini kucağında kızı ve gelin arabası gibi süslediği otomobiliyle hastanenin kapısında karşıladı. Tedavi sürecine ünlü sanatçı Haluk Levent'in destek verdiği Arık, sevenlerinin yer aldığı araç konvoyuyla evine döndü.
Pamukkale'de ev hanımı 1 çocuk annesi Çiğdem Arık, meme kanseri teşhisiyle 1 yıl önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye başladı. Arık'a, sevenleri destek oldu. Ünlü şarkıcı ünlü Haluk Levent de, konser için geldiği Denizli'de, Çiğdem Arık'ı ziyaret ederek desteğini gösterdi. Hatta Haluk Levent, hastane masrafını karşılayan bir hayırsevere, kendi ceketini hediye etti. Arık, büyük azim ve başarılı geçen tedavinin ardından kanseri yenerek taburcu oldu. Bu güzel sonrası hep yanında olan kocası emlak danışmanı 37 yaşındaki Emre Arık, eşi için özel bir hazırlık yaptı. Otomobilini gelin arabası gibi süsletip, arka camına 'İnandık, başardık' yazdıran Emre Arık, hastaneye gitti. Taburcu işlemlerinin ardından hastanenin çıkış kapısına gelen Çiğdem Arık, otomobillerini gelin arabası gibi süslenmiş görünce şaşkına döndü. Arık, kendisini karşılayanlara, Ben bugün kanseri yendim, çok mutluyum dedi. Kucağında 2 yaşındaki kızı Defne ve elinde çiçekle kocası Emre Arık'a sarılan Çiğdem Arık, mutluluk gözyaşlarını tutamadı. Bu sırada hastaneye tesadüfen ziyarete gelen Vali Hasan Karahan da ailenin mutluluğuna ortak oldu. Vali Karahan, kanseri yenen Arık'ın yanına giderek 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Daha sonra otomobile binen Çiğdem Arık, arkadaşlarının ve Haluk Levent'in sosyal medyadaki 'AHBAP' adlı grubunun üyelerinin de yer aldığı otomobil konvoyuyla, kornalar eşliğinde evine gitti.
Denizli kanseri yenen eşe özel karşılama

Haluk Levent, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA


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