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Denizli kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu 6 gözaltıDenizli merkezli 2 ilde, aralarında Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'nın da bulunduğu 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

09.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:48
Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı
Denizli merkezli 2 ilde, aralarında Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'nın da bulunduğu 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doktorlar Caddesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'nda uyuşturucu satıldığını belirledi. Narkotik polisi, uyuşturucu satan kişileri suçüstü yakalamak için 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Bu sabah erken saatlerde polis ekipleri, vakıf başta olmak üzere burayla bağlantılı olduğu tespit edilen biri İzmir'de 6 ayrı adrese özel harekat polisleriyle operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda, özel harekat polisleri evlerin etrafını sararken, açılmayan çelik kapıları koçbaşlarıyla kırdı. Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı isimli yerde kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Uyuşturucu sattığı tespit edilen 1'i kadın 6 kişi, gözaltına alındı. Polisler, yaptıkları aramalarda 15 gram eroin ve 2 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.
Geçen mayıs ayında Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'na yine operasyon yapılmış; 82 paket halinde 69 gram eroin ele geçirilmişti. Bu operasyonda gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklanmıştı.
Denizli kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

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Kaynak: DHA


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