DENİZLİ Kapıya tırmanan yılan korkuttu

Kapıya tırmanan yılan korkuttu

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde bir evin kapısına tırmanan 2 metre uzunluğundaki yılan korkuttu. Yılan yakalanıp, doğal ortamına bırakılırken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Acıpayam ilçesinin kırsal Olukbaşı mahallesinde bugün sabah saatlerinde Baha Akşit ve ailesi evlerine girmek isterken, demir kapı üzerinde 2 metre uzunluğunda yılan olduğunu fark etti. Kapıya tırmanan yılanı görenler korkuya kapıldı, eve yaklaşamadı. Ev sahipleri yılanın eve girmesinden korkarken cep telefonuyla da tırmanmasını görüntüledi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Yergin, büyük bir soğukkanlılıkla kapıdaki yılanı yakalayıp, doğaya bırakmasıyla, herkes rahat bir nefes aldı.