Denizli Kar, Antalya Karayolunda Etkili Oldu

Denizli
'de öğle saatlerinde yağmur ve yoğun sisin ardından başlayan kar yağışı özellikle Antalya
kara yolunda etkili oldu. Cankurtaran
mevkiinde zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı nedeniyle kazalar da meydana geldi. Yolda önlem alan trafik polisleri tır, kamyon ve zincirsiz araçların geçişine kontrollü olarak izin veriyor.
Denizli-Antalya kara yolunda başlayan kar yağışı özellikle Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar
ilçesi arasında etkili oldu. Kar
kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi bulurken, kayganlaşan yolda maddi hasarlı trafik kazaları da yaşandı. Yolda kaydıktan sonra makas atıp kalan tırlar çekicilerle yoldan alındı. Karayolları Bölge Müdürlüğünün kar kürüme araçları karayolunda sürekli olarak temizleme çalışması yaptı. Trafik polisleri karayolunda tır, çekici ve zincirsiz araçların geçişini kontrollü olarak sağlıyor.
Cankurtaran,Antalya,Denizli,Kar
06 Aralık 2018 Perşembe 21:36