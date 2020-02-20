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Denizli kar maskeli gasp çetesi üyesi oldukları ileri sürülen 4 suriyeli tutuklandı

Kar maskeli gasp çetesi üyesi oldukları ileri sürülen 4 Suriyeli tutuklandıDENİZLİ'de, kar maskesi takıp, pompalı tüfekle gasp yaptıkları ileri sürülen bir çetenin, polis tarafından gözaltına alınan Suriyeli 4 üyesi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

20.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:20
Kar maskeli gasp çetesi üyesi oldukları ileri sürülen 4 Suriyeli tutuklandı
DENİZLİ'de, kar maskesi takıp, pompalı tüfekle gasp yaptıkları ileri sürülen bir çetenin, polis tarafından gözaltına alınan Suriyeli 4 üyesi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 hafta içinde çok sayıda Suriyeli ailenin evinden kar maskesi kişiler tarafından pompalı tüfekle gasp yapılması üzerine harekete geçti. Gasp yaşanan evler ve çevresinde çalışma yapap, mağdurlar, görgü tanıkları ile görüşüp, çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini incelemeye alan polis, Suriye uyruklu 4 şüpheliyi tespit etti. Tespitin ardından dün şüphelilere yönelik Anafartalar, Yenimahalle ve İlbade Mahalleleri'ndeki 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çete üyesi oldukları ileri sürülen
Suriye uyruklu Abdulfeed A., Obeıd E., Abdurrezzak U. ve Yazan A. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Denizli kar maskeli gasp çetesi üyesi oldukları ileri sürülen 4 suriyeli tutuklandı

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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