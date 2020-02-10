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Denizli kardan gelin ilgi odağı oldu

Kardan gelin ilgi odağı olduDenizli'nin Çameli ilçesinde tekstil işçisi Mustafa Güngör ve arkadaşlarının yaptığı kardan gelin görenlerin ilgisini çekti.

10.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:58
Kardan gelin ilgi odağı oldu
'nin ilçesinde tekstil işçisi Mustafa Güngör ve arkadaşlarının yaptığı kardan gelin görenlerin ilgisini çekti.
Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Mustafa Güngör (35), kar yağışının ardından hafta sonu tatili için ailesinin yaşadığı Çameli ilçesindeki Cevizli Mahallesi'ne gitti. Burada karın keyfini çıkaran Güngör, arkadaşıyla birlikte 1.5 metre boyunda kardan gelin yaptı. Güngör, kardan gelinin başına kırmızı yazma örtüp beline de kuşak bağladı. Güngör, arkadaşlarıyla birlikte mizah amacıyla kardan gelin yaptıklarını belirtip, Mahallemizde kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Her yerde kardan adamlar var. Bizde eğlence amacıyla kardan gelin yapmaya karar verdik. Görenler kardan gelini çok beğeniyor. Onun fotoğrafını çekiyor. 'Gelin güzel ama yaza çıkmaz' diyorlar dedi.
Denizli kardan gelin ilgi odağı oldu

Mustafa Güngör, Denizli, Çameli, Güncel

Kaynak: DHA


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