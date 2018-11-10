Denizli Katil Zanlısı Oğlu Çıktı

3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü (2) Denizli
'nin Sarayköy
ilçesinde yaşayan ev hanımı 35 yaşındaki Rahime Gencer'i öldüren katil zanlısının, oğlu 18 yaşındaki Osman G. olduğu ortaya çıktı. İfadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürülen Osman G.'nin çelişkili ifadeleri üzerine ekipler zerinde yoğunlaştı. Yapılan sorgulamada Osman G.'nin cinayeti işlediğini kabul ettiği belirtildi.
ÇALDIĞI ZİYNET EŞYASI YÜZÜNDEN LAF SÖYLENİNCE ÖFKELENMİŞ
Gencer ailesinin evinden bir ay önce 20 bin liralık ziynet eşyası çalındığı öğrenilirken, Osman G.'nin ifadesinde; bunları kendisinin çaldığını, gazinolarda harcadığını, ailesinin durumu öğrenmesine rağmen kendisinden şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi. Bugün ise annesiyle bu konu yüzünden tartıştığı, iddiaya göre annesinin "Sen karını bile satarsın" sözüne öfkelenip, silahı ateşlediğini söylediği belirtildi. Jandarma
olay yeri inceleme timi ise, cinayet silahı av tüfeğini, olay yeri yakınlarında buldu.
Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA
)
(Tür: Yurt)
Sarayköy,Denizli
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:24