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Denizli Kayak Merkezi hazır, kar kalınlığının artması bekleniyor

Denizli Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesinde hazırlıklar tamamlanırken, kayak sezonunun açılması için karın istenilen seviyeye ulaşması beklendiği bildirildi.

12.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:46Denizli Kayak Merkezi hazır, kar kalınlığının artması bekleniyor
Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesinde hazırlıklar tamamlanırken, kayak sezonunun açılması için karın istenilen seviyeye ulaşması beklendiği bildirildi.
Denizli şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye yaklaştı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada, merkezde sezon öncesi hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.
Kar kalınlığındaki artışın sevinçle karşılandığı belirtilirken, "Kayak sezonunun açılması için kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor. Ege'nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezinin bu yıl da Denizli ve çevre illerden yoğun ziyaretçi alması, toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 pisti ile sezon boyunca on binleri ağırlaması öngörülüyor." denildi.
Kayak ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanı barındıran merkezde, 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor.

Kayak Merkezi, Denizli, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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