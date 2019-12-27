Denizli Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nce kentteki turizm çeşitliliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Denizli Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı. Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu kayak merkezinde tatilciler bekleniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Ege Bölgesi'nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 420 metre rakımlı Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da yer alan Denizli Kayak Merkezi'nde tatilciler bekleniyor. Kayak merkezinde tüm hazırlıklar tamamlanırken, kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu belirtildi. Özellikle mekanik tesislerle kış sporlarında dünya standartlarında hizmet verilen tesisin kış turizminde en çok tercih edilen noktalardan olmaya devam edeceği kaydedildi. Kayak merkezi, kış sporlarının yapılmasına en uygun olan ve Türkiye'nin sayılı bölgelerinde bulunan kristal kar yapısı ile ön plana çıkıyor. Bu kapsamda kayak merkezinde, toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 pisti ile hizmet veriliyor. Amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanın bulunduğu tesiste 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant yer alıyor. Saatte 2 bin 500 kişinin taşınabileceği mekanik tesislerde ziyaretçilerin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal yapılar da bulunuyor.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Denizli Kayak Merkezi'nin turizm anlamında son derece önemli yatırım olduğunu söyledi. Tesisin bu yıl da kış turizminin parlayan yıldızı olacağını vurgulayan Başkan Zolan, "Ege'nin Erciyes'i, Uludağ'ı' dediğimiz kayak merkezimiz de karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.