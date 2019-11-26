Haberler » Güncel » Denizli Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - Haber

Denizli Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Kış turizminin ilgi gören tesislerinden Denizli Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü.

26.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:34Denizli Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
Kış turizminin ilgi gören tesislerinden Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü.
Kent merkezine 85 kilometre mesafedeki ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi sınırları içinde, Bozdağ'ın 2 bin 420 metrelik zirvesinde yer alan merkezde, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, gece yerini kara bıraktı.

Sabaha kadar süren yağışla birlikte kayak merkezinin M2 üst istasyonundaki pist bölümleri beyaza büründü.
Merkezin alt istasyonlarında ise sağanak yağışın etkili olduğu belirtildi.
Kayak merkezi görevlileri yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayak Merkezi, Denizli, Tavas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:07 Uluslararası sigorta dolandırıcılığı operasyonu: 40 gözaltı
12:06 Suriye'de rejim bombardımanı altında zeytin hasadı
12:02 Eski müdür, 42 yıllık meslek hayatına noktayı koydu
12:02 Gönüllüler kuşları unutmadı
12:02 Pasinler Belediyesi'nden TOKİ atağı
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
11:10 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:10 Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu'na yakın bir CHP'li aradı ve 'İnce şu an iktidara hizmet ediyor' dedi
26.11.2019 12:08:33