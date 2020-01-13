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Denizli Kayak Merkezi rekora koşuyor

Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısı ile rekora koşuyor.

13.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:14Denizli Kayak Merkezi rekora koşuyor
Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısı ile rekora koşuyor. Yeni sezonda bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısı ile rekora koşuyor. Son dönemde kış sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri olan ve Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi ağırlayan Denizli Kayak Merkezi'ni yeni sezonda şimdiye kadar yaklaşık 50 bin kişi tercih etti. Türkiye'nin birçok kentinden gelen amatör ve profesyonel kayakçılar ile snowboard yapmak isteyenleri ağırlayan tesis 7'den 70'e karla buluşmak isteyen vatandaşlara da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan da kayak merkezini ziyaret etti.

Çocuklarla eğlendiler

Vatandaşların kar keyfine ortak olan Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, burada sevgi gösterileri ile karşılandı. Denizli Kayak Merkezi'nden çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar, tesisi kente kazandıran Başkan Zolan'a teşekkür etti. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Osman Zolan, kızak alanında kayan çocukların kızaklarını itmesi renkli görüntülere sahne oldu. Ziyaret sırasında vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Zolan çifti daha sonra telesiyej ile M3 zirvesine çıktı. Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kayak kursu verdiği küçüklerle de bir araya gelerek başarılar diledi.

"Denizlimiz artık kış turizminde de söz sahibi"

Başkan Zolan, Denizli Kayak Merkezi'ne olan yoğun ilgiden son derece memnun olduklarını belirterek, tesisin kısa sürede büyük yol kat ettiğini, son dönemde ise kış sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri olduklarını söyledi. Denizli Kayak Merkezi'ndeki kristal kar kalitesinin dünyanın sayılı tesislerinde olduğuna vurgu yapan Zolan, "Amatör ve profesyonel tüm kayakçılara hitap eden toplam 13 kilometre uzunluğunda pistlerimizle, saatte 2 bin 500 kişinin taşınabileceği mekanik tesislerimizle, ziyaretçilerimizin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yapılarımızla sadece Denizli değil ülkemizin 4 bir tarafından gelen vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Havasıyla, pistleriyle ve tüm imkanları ile çok güzel bir tesisimiz var. Ege'nin en büyük kayak merkezine olan ilgi her geçen gün artıyor. Denizlimiz artık kış turizminde de söz sahibi" dedi. - DENİZLİ

Kayak Merkezi, Osman Zolan, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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