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Denizli kayak merkezinden dönerken yolda kalanları ekipler kurtardı

Kayak merkezinden dönerken yolda kalanları ekipler kurtardıDENİZLİ'de, Kayak Merkezi'nden dönüş yaparken tipi ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan turistler jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

28.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:28
Kayak merkezinden dönerken yolda kalanları ekipler kurtardı
DENİZLİ'de, Kayak Merkezi'nden dönüş yaparken tipi ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan turistler jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tavas ilçesindeki Bozdağ'da bulunan Kayak Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında kar etkili oldu. Kayak Merkezi'ne gelenler, dönüş yolunda tipi ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Hasarlı kazaların meydana geldiği yol trafiğe kapandı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. JAK ekipleri çocuklu aileleri araçlarına alarak güvenli bölgeye sevk etti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ile Daire Başkanlığına bağlı ekipler, karla kapanan yolu yarım saat süren çalışmanın ardından açtı. Yolun ulaşıma açılmasının ardından kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Denizli kayak merkezinden dönerken yolda kalanları ekipler kurtardı

Kayak Merkezi, Denizli, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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