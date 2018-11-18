Denizli Kazada Ölen Küçük Dilek Naz, Toprağa Verildi

Denizli
'nin Serinhisar
ilçesinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 5 yaşındaki Dilek Naz Eskin, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Dün (Cumartesi) saat 20.00 sıralarında, Denizli'den Serinhisar ilçesi yönüne giden Resul Eskin yönetimindeki 20 ABB 477 plakalı otomobil, Denizli - Antalya
Karayolu serihinhisar ilçesi girişinde yağmurun kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulup, takla attı. Hurdaya dönen otomobilden fırlayan 5 yaşındaki Dilek Naz Eskin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü Resul Eskin, eşi Neslihan Eskin ve çocukları Buğlem Eskin, Çiğdem Eskin ile Mevlüd Emir Eskin ise ambulanslarla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu
Morgu'nda yapılan otopsinin ardından küçük Dilek Naz'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Dilek Naz için Denizli Fatih Mahallesi Merkezefendi
Camii'nde öğlen cenaze töreni düzenlendi. Törene kazada hafif yaralan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen baba Resul Eskin ile Eskin Ailesi'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından küçük kızın cenazesi, Kayhan
Mezarlığı'nda götürülüp, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Antalya,Serinhisar,Denizli
18 Kasım 2018 Pazar 16:47