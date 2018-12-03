Denizli Kazada Ölen Öğretmeni, Öğrencileri Uğurladı

Denizli
'nin Tavas
ilçesinde otomobiliyle beton elektrik direğine çarptığı kazada yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren matematik öğretmeni 30 yaşındaki Ömer Gündoğar, toprağa verildi. Gündoğar'ı, öğretmenlik yaptığı okuldaki öğrencileri uğurladı.
Kaza, dün (pazar) saat 03.00 sıralarında Nikfer Mahallesi Atatürk Caddesi
'nde meydana geldi. Yorga Hacı Fatma Topalan Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Ömer Gündoğar, yönetimindeki 20 HH 359 plakalı otomobille, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Ağır yaralanan Gündoğar, ambulansla kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesi'nde öldü.
Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Gündoğar için bugün Nikfer Mahallesi Çarşı Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Gündoğar'ın öğrencileri de katıldı. Kılınan namazın ardından Gündoğar'ın tabutu, mahalle mezarlığına kadar, insan koridoru oluşturularak omuzlarda taşındı. Gündoğar burada toprağa verildi.
Atatürk Caddesi,Tavas,Denizli
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:26