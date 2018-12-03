Denizli Kek İçinde Uyuşturucu Sevkiyatı Polise Takıldı

Denizli
'de polisin durdurduğu bir otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Çako ile yapılan aramada, koltuğun altına kekin içine saklanmış 77 gram eroin ve 18 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün (Cumartesi) Pamukkale
İlçesi Denizli- Antalya
Karayolu'nda denetim yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Çako ile arama yapıldı. Çako'nın arka koltukta tepki vermesi üzerine arama yapan polisler, poşet içinde sufle kekler buldu. Keklerin içini açan polis, küçük poşetler içinde gizlenmiş toplam 77 gram eroin ve 18 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Polis
kontrol noktalarını her türlü yöntemi deneyerek geçmeye çalışan uyuşturucu tacirlerinin yöntemi polisleri bile şaşırttı. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Narkotik,Denizli
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:32