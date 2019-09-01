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Denizli kimliklerini göstermeyen 3 kişiye gözaltı

Kimliklerini göstermeyen 3 kişiye gözaltıDenizli'de 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen gösterinin ardından, polisin yaptığı kontrolde kimliklerini göstermek istemeyen 3 kişi, gözaltına alındı.

01.09.2019 18:13
Kimliklerini göstermeyen 3 kişiye gözaltı
Denizli'de 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen gösterinin ardından, polisin yaptığı kontrolde kimliklerini göstermek istemeyen 3 kişi, gözaltına alındı. Candoğan Parkı yanında, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bugün saat 16.00 sıralarında bir grup basın açıklaması yaptı. Çevrede görevli polis ekipleri, basın açıklamasının ardından dağılan gruptaki bazı kişilere Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kimlik kontrolü yapmak istedi. Polis ekipleri ile kimlik göstermek istemeyen kişiler arasında tartışma yaşandı. Kimliklerini göstermek istemeyen H.Ö., B.A., ile İ.E., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından kimlik tespiti ve ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Denizli kimliklerini göstermeyen 3 kişiye gözaltı

Dünya Barış Günü, Denizli, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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