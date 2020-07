DENİZLİ 'Kırık Far' çetesi şüphelilerini güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı

Kaynak: DHA

'Kırık Far' çetesi şüphelilerini güvenlik kamerası görüntüleri yakalattıDENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 5 kişi, Jandarma Suç ve Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede tutuklanan şüphelilerin mesajlaşma programı WhatsApp'ta 'Kırık Far' isimli bir grup kurdukları, burada beğendikleri motosikletlerin fotoğraflarını paylaştıkları ortaya çıktı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıpayam ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayları nedeniyle çalışma başlattı. Hırsızlık yaşanan yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri, şüphelileri tespit etti. Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak operasyon düzenleyen JASAT, şüphelilerin Pamukkale ilçesindeki evlerine dün operasyon düzenledi.Operasyonda, Rıdvan Ç. (16), Yunus Emre Y. (18), Halil İbrahim E. (17), Mahmut A. (18), Mehmet Can D. (15) gözaltına alındı. Operasyon ile son 3 ayda meydana gelen 12 hırsızlık olayının aydınlatıldığı belirtildi. Ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.WHATSAPP'TA GRUP KURMUŞLARŞüphelilerin WhatsApp üzerinden 'Kırık Far' isimli bir grup kurdukları da ortaya çıktı. Şüphelilerin burada beğendikleri motosikletlerin fotoğraflarını çekip paylaştıkları daha sonra da hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirtildi. Yaşanan hırsızlıklar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin gece geç saatlerde park halindeki motosikletleri çalma anları yer alıyor. Jandarmadaki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.