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DENİZLİ Kolonya içip, kaldırımda sızdı

Kolonya içip, kaldırımda sızdıDENİZLİ'de, kolonya içtikten sonra kaldırımda uyuyakalan İsmail A., kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

16.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:11
Kolonya içip, kaldırımda sızdı
DENİZLİ'de, kolonya içtikten sonra kaldırımda uyuyakalan İsmail A., kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin güçlükle ambulansa bindirdiği İsmail A., hastaneye götürüldü.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Saraylar Mahallesi 20100 Sokak'ta meydana geldi. Çevredekiler, polisi arayıp, kaldırımda birinin hareketsiz yattığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, hareketsiz yatan kişinin İsmail A. olduğunu tespit etti. Yanında duran su şişesine koyulmuş kolonyayı içtiği ve sızdığı belirlenen İsmail A., bir süre sonra kendine geldi. Bulunduğu yerden gitmek isteyen İsmail A.'yı polis ekipleri, güçlükle durdurdu. Sağlık ve polis ekiplerine zor anlar yaşatan İsmail A., ambulansa bindirilip, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DENİZLİ Kolonya içip, kaldırımda sızdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Denizli, Polis, Güncel
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