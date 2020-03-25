Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Denizli korona virüsüne karşı mücadelesine aralıksız devam ediyor - Haberler

Denizli korona virüsüne karşı mücadelesine aralıksız devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı tüm hizmet noktalarında düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ederken, vatandaşlar alınan önlemlerden memnun olduklarını ifade ettiler.

25.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:03
Denizli korona virüsüne karşı mücadelesine aralıksız devam ediyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı tüm hizmet noktalarında düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ederken, vatandaşlar alınan önlemlerden memnun olduklarını ifade ettiler.

Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında özelikle vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı otobüs terminali, belediye otobüsleri, duraklar, parklar, dinlenme alanları, kültürel ve sosyal tesisler gibi tüm büyükşehir hizmet alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile hizmet noktalarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Bunların yanında ekipler kentin farklı noktalarında bulunan itfaiye, sokak hayvanları barınma ve rehabilitasyon merkezi, spor, sosyal ve kültürel tesisler gibi tüm hizmet binalarında da yoğun dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Belediye otobüslerinde yolcular arası mesafe korunuyor

Belediye otobüsleri sefere çıkmadan önce temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor ve sürücüler de sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Araçlara ise yolcular için dezenfeksiyon cihazları yerleştiriliyor. Bu önlemlerin yanında belediye otobüslerindeki yolcu kapasitesinin düşürüldüğü, oturma düzeninde de yolcular arası teması engelleyecek şekilde uyarılar yapıldığı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nden ilçelere hareket eden yolcu otobüs ve minibüslerde de dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

"Vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, korona virüse karşı mücadeleyi mesai mefhumu gözetmeden sürdürdüklerini, birçok ilave tedbirler aldıklarını söyledi. Vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmaması gerektiğini söyleyen Başkan Zolan, "Tüm hizmet noktalarımızda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Üzerimize düşen tüm önlemleri alarak vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız lütfen tüm uyarıları dikkate alsın. Birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri atlatacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Vatandaşlar büyükşehir belediyesinin korona virüsüne karşı aldığı önlemlerden memnun olduklarını ve tüm emek verenlere teşekkürlerini sunduklarını belirtti. Denizli'ye ilk kez gelen vatandaş ise çalışmaların çok hoşuna gittiğini ve Denizli Büyükşehir belediyesini tebrik ettiğini söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Denizli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi Haberler
Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi
Komşu koronavirüsün esiri! Son 24 saatte 143 can kaybı daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsün esiri! Son 24 saatte 143 can kaybı daha yaşandı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:04: Tekirdağlı yaşlılar "Evde kal" çağrısına uyuyor - Haber 13:02: Kars'ta canlanan doğa yaban hayatıyla şenlendi - Haber 13:01: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bu virüsün havayla pek ilgisi yok - Haber 13:01: DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ -TEKRAR - Haber 13:01: İstanbul'da belediye ihalelerine koronavirüs iptali - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı - Haberler 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber