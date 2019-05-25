DENİZLİ Kullanılmayan binada yangın çıktı

Kullanılmayan binada yangın çıktı Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde, sağlık ocağının kullanılmayan eski binasında yangın çıktı. Çatı katındaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı'nda kullanılmayan sağlık ocağının eski 3 katlı binasının çatı katında, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis
binanın çevresinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa süre içinde kontrol altına alındı, yangın söndürüldü. İtfaiye
ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis de soruşturma başlattı.
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Kaynak: DHA