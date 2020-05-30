DENİZLİ-Kurtarılan tavşan korumaya alındı

Kurtarılan tavşan korumaya alındıDENİZLİ'nin Çameli ilçesinde su kanalına düşerek mahsur kalan tavşan, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

30.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:09
Kurtarılan tavşan korumaya alındı
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde su kanalına düşerek mahsur kalan tavşan, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen tavşan, itfaiyen binasına götürülerek korumaya alındı.
Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesinde su debisi düşük olan Paşa Deresi kanalına düşen tavşan gören çevredekiler, itfaiyeden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çameli Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kanala gitti. Merdiven yardımıyla kanala inen itfaiye ekibi, kanala düşerek mahsur kalan tavşanı yakalayarak çıkardı. İlk olarak veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen tavşan, daha sonra itfaiye şubesine götürüldü. Koruma altına alınan tavşana su ve yiyecek verildi. Tavşan bir süre sonra doğaya bırakılacak. DENİZLİ-Kurtarılan tavşan korumaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Çameli, Güncel, Haber

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