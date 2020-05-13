DENİZLİ KURUTULMUŞ KUZUGÖBEĞİ MANTARI, 800 LİRAYA SATILIYOR

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde baharda yetişen kuzugöbeği mantarı, yurt dışına açıldı.

13.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:26
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde baharda yetişen kuzugöbeği mantarı, yurt dışına açıldı. Şifalı olarak bilinen mantarın kilosu 800 liradan alıcı buluyor.
Çameli ilçesinde girişimci İsmail Karaca, ilçede yetişen kuzugöbeği mantarını kurutup, ipe dizerek yurt dışına satmaya başladı. Yöre halkı tarafından ormanlık alanlardan toplanan kuzugöbeği mantarının kilosunu 80 ila 150 lira arasında satın aldığını belirten Karaca, güneşte kurutma işleminden sonra ipe dizilen mantarların satışa hazır hale geldiğini söyledi. Kurutulmuş kuzugöbeği mantarını 7 ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Karaca, "Kuzugöbeği mantarı bahar mevsiminde ilçemiz için önemli bir gelir kaynağıdır. İlçede yaşayanlar, ormanlık alanlarda mantar toplar. Yaş halinin kilosu 80- 150 lira arasında değişiyor. Biz kurutup satışını yapıyoruz. Kurutulmuş olarak kilosunu 800 liraya satıyoruz. Ürünü Fransa, Belçika, Almanya İsviçre, Hollanda gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Özellikle mantar kültürünün yaygın olduğu Fransa'dan yoğun talep var" diye konuştu. DENİZLİ KURUTULMUŞ KUZUGÖBEĞİ MANTARI, 800 LİRAYA SATILIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Fransa, Çameli, Güncel, Haber

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