DENİZLİ KUYUMCUDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Kaynak: DHA

DENİZLİ'deki bir kuyumcu dükkanının camını çekiçle kırarak içeri giren Abbas T. (Tahincio), yaklaşık 50 bin lira değerindeki altını çaldı. Kaçarken çaldığı altınların bir kısmını yola düşüren ve gece bekçileri tarafından yakalanan Abbas T.'nin, hasta bebeğinin tedavisi için bu yola başvurduğunu söylediği belirtildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarınca görüntüledi. Olay, bugün saat 02.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'nda bulunan Nazım Bağcı'ya ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Abbas T., yüzünü kar maskesiyle kapatarak, elindeki çekiçle bir kuyumcunun camını kırarak içeri girdi. Kuyumcudan yüzük, kolye ve küpeden oluşan toplam 50 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalan Abbas T., alarmın çalması üzerine kaçmaya başladı. Mahallede görev başında olan ve işyerinden alarm sesi geldiğini duyan gece bekçileri, kaçan Abbas T.'yi görerek takip etmeye başladı. Çaldığı altınlardan bazılarını yola düşüren Abbas T., 400 metrelik kovalamacanın ardından yakalandı.HIRSIZLIK ANI KAMERADAYakalanarak gözaltına alınan Abbas T.'nin ilk ifadesinde, geçen ay prematüre bebeğinin dünyaya geldiğini, kalp rahatsızlığının olduğunu, tedavisi için 60 bin lira gerektiğini, bu yüzden kuyumcudan hırsızlık yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Hırsızlık olayı anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde, Abbas T'nin etrafı kontrol ettikten sonra kuyumcu dükkanının yanına gitmesi, içeri girmesi ve alarm sesini duyan bekçiler ile kaçmaya çalışan Abbas T. arasındaki kovalamaca yer aldı.GECE BEKÇİLERİNE TEŞEKKÜRYaşanan olayla ilgili açıklama yapan Denizli Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, Hırsızlık yapan kişi, gece geç saatte Nazım Bağcı'ya ait olan kuyumcu dükkanının camını kırarak içeri girmiş. Onu gören gece bekçileri yaşanan kovalamaca sonrasında yakalamış. Şahıs kaçarken altınların bir kısmını düşürmüş. Polis ekipleri çalınan altınların bir kısmını sokaklardan toplamış. Toplamda çalınan 50 bin liralık ürünü geri aldık. Gece bekçilerine çok teşekkür ederiz. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüz dedi.Gözaltına alınan Abbas T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.