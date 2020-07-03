DENİZLİ Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir evin bodrum katında bulunan içi boş su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

03.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:23
Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir evin bodrum katında bulunan içi boş su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Siteler Mahallesi'ndeki bir evin bodrumunda bulunan boş su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine eve giden ekipler, kuyudaki yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halat yardımıyla 3 metre derinlikteki kuyuya inen bir itfaiye eri, kediyi yakalayıp dışarı çıkardı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarılan kediye su ve mama verildi. DENİZLİ Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Pamukkale, İtfaiye, Güncel, Haber
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