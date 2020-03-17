Denizli Leodikya'da 2 bin yıllık güneş saati bulundu
Denizli'de bulunan ve dünyanın en eski antik kentlerinden birisi olma özelliği taşıyan Leodikya Antik Kenti'nde 2 bin yıllık özel bir güneş saati bulundu.
17.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:29
Denizli 'de bulunan ve dünyanın en eski antik kentlerinden birisi olma özelliği taşıyan Leodikya Antik Kenti'nde 2 bin yıllık özel bir güneş saati bulundu.
Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi olma özelliği taşıyan ve uzun yıllardır kazı çalışmalarının devam ettiği Leodikya Antik Kenti'nin Batı Tiyatrosu'nda yapılan kazı çalışmasında 2 bin yıllık güneş saati ortaya çıkarıldı. Saatin üst bölümünde Antik Yunan dili (Grekçe) ile yazılan kış mevsimi (Ksimerini), saatin orta bölümünde gün dönümü (Isimerini), gece ve gündüzün eşitliğini, alt bölümünde ise yaz mevsimi (Terini) adları yazılarının bulunduğu öğrenildi. Saatin üst kısmının ortasında ise gölge çubuğu (Gnomon) bulunduğu aktarıldı. Güney yöne tam kürenin 1/4'ü güneş saatinde gölge çubuğu sayesinde mevsim ile aylara bakıldığı ve zamanı gösterdiği bildirildi.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Laodikya Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, bulunan saati sosyal medya hesabından 'unik (benzersiz) ve emsalsiz bir örnek' başlığı ile paylaştı. - DENİZLİ
Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi olma özelliği taşıyan ve uzun yıllardır kazı çalışmalarının devam ettiği Leodikya Antik Kenti'nin Batı Tiyatrosu'nda yapılan kazı çalışmasında 2 bin yıllık güneş saati ortaya çıkarıldı. Saatin üst bölümünde Antik Yunan dili (Grekçe) ile yazılan kış mevsimi (Ksimerini), saatin orta bölümünde gün dönümü (Isimerini), gece ve gündüzün eşitliğini, alt bölümünde ise yaz mevsimi (Terini) adları yazılarının bulunduğu öğrenildi. Saatin üst kısmının ortasında ise gölge çubuğu (Gnomon) bulunduğu aktarıldı. Güney yöne tam kürenin 1/4'ü güneş saatinde gölge çubuğu sayesinde mevsim ile aylara bakıldığı ve zamanı gösterdiği bildirildi.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Laodikya Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, bulunan saati sosyal medya hesabından 'unik (benzersiz) ve emsalsiz bir örnek' başlığı ile paylaştı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı