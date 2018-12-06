Denizli Maaş Alamayan İnşaat İşçileri Çatı ve Vincin Tepesine Çıktı

Denizli
'de yükselen toplu konut projesinde çalışan bazı işçiler, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle 18 katlı binanın çatısı ile 50 metre yükseklikteki vincin tepesine çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Polis
ekipleri, işçileri ikna etmeye çalışıyor. Merkezefendi
ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde iki firmanın (Emlak Konut ve Teknik Yapı) ortak yürüttüğü toplu konut projesinde çalışan işçilerden bazıları, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle, bugün saat 14.00 sıralarında 18 katlı bir binanın çatısına ve 50 metre yükseklikteki vincin tepesine çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Durumdan haberdar olan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine geldi. Ekipler binaya girerek, işçileri ikna etmeye çalıştı. Soğuk ve yağmurlu bir hava hakim olan kentte, polisin işçileri ikna çalışmaları sürüyor.
Denizli
06 Aralık 2018 Perşembe 17:48