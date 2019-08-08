Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (5)

AFAD'DAN DEPREM BÖLGESİNDE KOORDİNASYON ÇALIŞMASI

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda çalışmaların sürdüğü bildirildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun da depremin olduğu bölgeye giderken, ilk belirlemelere göre Denizli, Isparta ve Afyonkarahisar'da 23 kişi hastanelere başvurdu. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Depremde, Afyonkarahisar Dazkırı ilçesinin Kızılören, Yüreğir ve Darıcılar köyü ile Denizli Çardak'taki bir cami, iki ahır ve kullanılmayan iki ev hasar gördü. Denizli, Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar'daki AFAD Bölgesel Lojistik Merkezleri olası ihtiyaç için teyakkuz haline geçirildi. AFAD Denizli ekiplerine takviye olarak AFAD İzmir ve AFAD Afyonkarahisar Arama Kurtarma Birlikleri'nden ekiplerin yola çıkartıldı. AFAD Bursa Arama Kurtarma Birliği'nin yanı sıra AFAD Muğla, Burdur, Manisa ve Isparta müdürlükleri de teyakkuza geçirildi. AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılay'ından ekipler ve keşif için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir helikopter bölgeye sevk edildi. Deprem sonrası AFAD Denizli'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4,5 G, uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak yaşanan olumsuzluk olup olmadığının tespitine çalışılıyor."

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.

DENİZLİ,