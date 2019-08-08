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Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (6)

HASARLI 2 CAMİ KAPATILDIAfyonkarahisar Vali vekili Mehmet Boztepe, Denizli'de meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin hasar gördüğü Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünü ziyaret etti.

08.08.2019 18:13 Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (6)

HASARLI 2 CAMİ KAPATILDI
Afyonkarahisar Vali vekili Mehmet Boztepe, Denizli'de meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin hasar gördüğü Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünü ziyaret etti. Köyde Kaymakam Mesut Şahin ile birlikte incelemeler yapan Boztepe, hasar gören yerleri ve camileri ziyaret etti. Vali vekili Boztepe, burada hasar gören 2 caminin kapatılması talimatını verdi.
ARTÇI DEPREMDE PANİK
Vali vekilinin incelemesi sırasında hafif hissedilen artçı sarsıntı yaşandı. Bu sırada caminin dışında bekleyen köylülerden Hanife Koyun (20) paniğe kapıldı. Bağırarak olduğu yerde oturup kalan Koyun'a köyde hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Hanife Koyun daha sonra hastaneye götürülerek tedaviye alındı.




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Kaynak: DHA

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