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Denizli merkezli 7 ildeki sahte içki operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı

Denizli merkezli 7 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

20.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:28Denizli merkezli 7 ildeki sahte içki operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı
merkezli 7 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte içki üretimine yönelik faaliyetler kapsamında İzmir, Malatya, Van, Manisa, İstanbul, Ankara ve 'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda kaçak içki, etil alkol, şişe kapağı ve sahte bandrol ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 27 kişiye idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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