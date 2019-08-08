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Denizli merkezli deprem Afyon'da hissedildi

Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (5)2 CAMİ KAPATILDIAfyonkarahisar Vali vekili Dr. Mehmet Boztepe, Denizli'de meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin hasar gördüğü Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünü ziyaret etti.

08.08.2019 18:19
Denizli merkezli deprem Afyon'da hissedildi
Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (5)
2 CAMİ KAPATILDI
Afyonkarahisar Vali vekili Dr. Mehmet Boztepe, Denizli'de meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin hasar gördüğü Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünü ziyaret etti. Köyde Kaymakam Mesut Şahin ile birlikte incelemeler yapan Boztepe, hasar gören yerleri ve camileri ziyaret etti. Vali vekili Dr. Mehmet Boztepe, burada hasar gören 2 caminin kapatılması talimatını verdi.
ARTÇI DEPREM SIRASINDA PANİĞE KAPILDI
Valinin incelemesi sırasında küçük bir artçı sarsıntı yaşandı. Bu sırada caminin dışında bekleyen köylülerden Hanife Koyun (20) paniğe kapıldı. Bağırarak olduğu yerde oturup kalan Koyun'a köyde hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Hanife Koyun daha sonra hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Mehmet Boztepe, Boztepe, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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