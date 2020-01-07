Haberler » Güncel » Denizli merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Haber

Denizli merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

DENİZLİ merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

07.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:23 Denizli merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

DENİZLİ merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Denizli merkezli İstanbul ve Ankara'da geçen 3 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlene operasyonlarda, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital veriler ve örgütsel dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08   Denizli'de bir DEAŞ şüphelisi yakalandı - Haber
16:08   Tunus Kızılayından Libyalı muhtemel göçmenler için acil müdahale planı - Haber
16:08   Uzmanından "trans yağ" uyarısı - Haber
16:08   Osmaniye'de sürücü ve yolculara yer fıstığı dağıtıldı - Haber
16:07   Ek fotoğraflar/TEM'de TIR kazası ; trafik aksıyor - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:10:41