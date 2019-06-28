28.06.2019 15:52
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Denizli merkezli sanal bahis operasyonu

Denizli merkezli sanal bahis operasyonu

Denizli merkezli 5 ilde yasa dışı sanal bahis operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Denizli merkezli 5 ilde yasa dışı sanal bahis operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet üzerinden sanal bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Denizli'nin yanı sıra İstanbul , Diyarbakır , Muğla ve Sinop 'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 13'ü yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Adreslerinde bulunamayan 6 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
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