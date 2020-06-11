Denizli merkezli üç ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Denizli merkezli 3 ilde suç örgütü kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı.

11.06.2020 22:51 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:59
Denizli merkezli 3 ilde suç örgütü kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şahısların suç örgütü kurarak sahte belge ile araç kiraladıkları ve bunların ruhsatları üzerinde değişiklik yaparak sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Örgüt üyelerinin Isparta, Uşak, İzmir, Antalya ve Denizli'den sahte kimlikle kiraladıkları kamyon ve kamyonetleri ruhsatlarına uygun şekilde belge düzenleyerek sattıklarını, plaka tanıma sistemlerine (PTS) yakalanmamak için araçları tırlara yükleyerek sevk ettiklerini tespit eden jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.
Denizli, Manisa ve İzmir'deki eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan H.S. (50), Y.M. (33), S.M.S. (45) ve A.G. (40) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Örgüt elebaşı olan ve benzer suçlardan 18 kaydı bulunan H.S. ile diğer 3 kişi, resmi belgede sahtecilik suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Örgüt üyelerinin, kiraladıktan sonra sattıkları 2 kamyon, Manisa'da bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Yapılan incelemede örgütün 7 kişiden aynı yöntemle 2 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Denizli merkezli üç ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, İzmir, Güncel, Haber

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