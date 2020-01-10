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Denizli merkezli usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı

Denizli merkezli 2 ilde, usulsüz engelli raporu düzenleyenlere yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı, sahte raporları hazırladıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı.

10.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:40
merkezli 2 ilde, usulsüz engelli raporu düzenleyenlere yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı, sahte raporları hazırladıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sağlıklı kişilere çeşitli hastanelerden usulsüz sağlık kurulu raporu alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından kent merkezi ile Acıpayam ilçesi ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 15'i ifadelerinin ardından salıverilirken, 37 kişi Denizli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Burada yapılan tetkiklerde şüphelilerden 25'inin daha önce aldıkları sağlık raporlarının geçersiz olduğu, engel düzeylerinin yüzde 40'ın altında sınıflandığı ve belgelerinin usulsüz alındığı tespit edildi.
Usulsüz engelli raporu temin edilmesini sağladıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S. ve N.F, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, zanlıların, şahıslara rapor öncesi neler yiyip içecekleri ve ne yapacakları konusunda bilgiler vermek suretiyle tahlil sonuçlarında gerçek dışı neticeler alınmasını sağladıkları ileri sürüldü. Yüzde 40 engellilik oranı üzerinde sağlık raporu alınmasını temin eden zanlıların, bu yolla "askerliğe elverişsiz raporu" aldıkları da iddia edildi.
Kendilerine gelen kişilerden sağlık kurulu raporları karşılığında 5-10 bin lira para aldığı öne sürülen 2 şüphelinin, engellilere sağlanan emekli maaşı, evde bakım yardımı ve sağlık harcaması, ücretsiz ulaşım, su indirimi, yaşlılık muhtaçlık aylığı, çalışma gücünü kaybetmiş olanlara sağlanan vergi indirimi gibi kamu hizmet ve imkanlarından faydalanarak devleti 1 milyon 569 bin 823 lira zarara uğrattıkları belirtildi.
Bu arada usulsüz engelli raporu alan kişiler hakkında yapılacak soruşturmanın ardından devletten aldıkları emekli ve engelli maaşlarının geri alınacağı öğrenildi.
Denizli merkezli usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı

Denizli, Güncel

Kaynak: AA


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