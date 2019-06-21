DENİZLİ MEZUN OLUP DOKTOR OLAN MELİKE'NİN BURUK SEVİNCİ

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi'nde 6 yıl önce eğitime başlayan ve doktorluk önlüğünü babası Doç. Dr. Mustafa Karatepe'nin giydirdiği Melike Nur Karatepe, mezuniyet sevincini buruk yaşadı. Melike Nur Karatepe, babasının 5 yıl önce kalp yetmezliğinden öldüğünü belirterek, Doktor önlüğümü 6 yıl önce törende giydiren babam yaşaydı, Hipokrat yemini de ettirecekti dedi.PAÜ Tıp Fakültesi'nden 145 genç mezun olup, doktorluğa adım attı. Mezuniyet töreni için PAÜ Spor Salonu'nda program düzenlendi. Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir törene katıldı. Mezun olan gençler, büyük sevinç yaşadı. Bu gençlerden Melike Nur Karatepe'nin (24) sevinci ise yarım kaldı. Yaşadığı burukluğu anlatan Melike Nur Karatepe, hekimlik mesleğini PAÜ Tıp Tarihi ve Deontoloji Bölümü'nde akademisyen olan merhum babasından etkilenerek seçtiğini belirterek, şöyle dediAnnem de doktor ama babam doktorluk mesleğini seçmemde çok etken oldu. Babam tıp tarihi ve etiği hocası olduğu için bu işi hep hayır için yaptı. Tıp fakültesine başladığımda bana hep 'doktorluğu para için yapma' diye nasihat ederdi. Okula başladığımda önlüğümü de babam giydirmişti. Daha sonra babamı kaybettik. Benim için zor oldu ve mezun olmayı başardım. Mezuniyet törenlerinde daha önce Hipokrat yeminini babam okutuyordu, yemini okurken onu düşündüm. Ona layık bir evlat ve ülkeye layık bir doktor olmaya ant içtim. Burada olsaydı benimle gurur duyardı.Aile Sağlığı Merkezi'nde hekim anne Melda Karatepe ise doktor annesi olmanın gururunu yaşadığı, eşini 5 yıl önce kaybettiğini, kızının doktor olduğunu görmenin kendisine nasip olduğunu söyledi.MEZUN OLAN FİLİSTİNLİ DOKTORLAR GAZZE'YE DÖNECEKPAÜ Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun olan 145 doktor arasında, 2 Filistinli de yer aldı. 6 yıl önce Filistin'de savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen 26 yaşındaki Muath Alazzazi ile 27 yaşındaki Ahmet Lafi, doktor olarak mezun oldu. Muath Alazzazi ve Ahmet Lafi, uzmanlık olarak çocuk doktorluğunu seçeceklerini ve alacakları eğitimin ardından Gazze'ye dönüp, doktorluk yapacaklarını söyledi.Program kapamında Vali Hasan Karahan, fakülte birincisi İdris Sarıkaya'ya diplomasını ve plaketini verdi. Etkinlik sonunda mezun öğrenciler Hipokrat yemini ettikten sonra keplerini havaya fırlattı.