Denizli CHP Milletvekili Karaca, Çevre Gündeminin Kritik Başlıklarını Değerlendirdi

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca düzenlediği basın toplantısında Polonya'da devam eden Birleşmiş Milletler 24. İklim Zirvesi'nden, Aydın Kızılcaköy'deki direnişe, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santral ile çevre gündeminin kritik başlıklarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"MAGAZİN HABERLERİ KADAR YER ALMIYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında Polonya'daki iklim zirvesine değinen Biçer Karaca, zirvenin Türkiye'nin gündeminde magazin haberleri kadar bile yer almamasını eleştirdi. Biçer Karaca Gezegendeki ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmak için acilen tüm ülkeler gibi Türkiye'nin de harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

"HATİCE TEYZEMİZ UMUT VERİYOR"

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy'de yapılmak istenen jeotermal santrale karşı köylülerin direnişine jandarmanın TOMA ve biber gazıyla müdahale etmesini eleştiren Biçer Karaca, İsveç'te ülke liderlerinin iklim için adım atmamasını protesto ederek okul grevi başlatan 15 yaşındaki Greta Thunberg'in fotoğrafı ile birlikte Aydın Kızılcaköy'de eylem yapan Hatice Teyze'nin fotoğrafını göstererek sözlerine şöyle devam etti. "77 yaşındaki Hatice Teyzemiz Aydın Kızılcaköy'de yandaş bir firmaya tarım arazilerinin jeotermal enerji adıyla peşkeş çekilmesine karşı mücadele ediyor. Hatice Teyzemiz jandarmanın karşısına oturmuş; torunlarımızın geleceğine, ülkemizin geleceğine sahip çıkıyor, topraklarımıza, havamıza, suyumuza ve Aydın'ın incirine, zeytinine sahip çıkıyor. Doğamız için geleceğimiz için direnişin ne ülkesi, ne yaşı, ne de sınırları var. İsveç'te 15 yaşındaki Greta, Aydın Kızılcaköy'de 77 yaşındaki Hatice Teyzemiz bizlere mücadelemizde umut veriyor, ses veriyor."

ETKİNLİKTE ÇÖZÜM ARAYACAKLAR

Konuşmasının son bölümünü 8- 9 Aralık'ta Muğla'da düzenlenecek "Yaşam Alanları için Adalet" başlıklı Doğa Hakları Çalıştayı'na ayıran Biçer Karaca; Türkiye'nin alanında uzman isimlerinin sağlıklı tarım ve gıda, atık sorunu, kıyıların, SİT alanlarını, ormanların ve yaban hayatın korunması için çözüm önerileri sunacağı etkinliğe çağrı yaptı. Çalıştay'ın son bölümünde Türkiye'nin dört bir yanından yaşam alanları için mücadele veren insanların bir araya geleceği bir forum yapılacağına değinen Biçer Karaca; bu etkinlikte bir oturumun da Antalya'da doğa mücadelesi verirken haince katledilen Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çifti anısına yapılacağını söyledi.