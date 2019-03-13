Denizli, Mobil Alışverişi En Çok Artıran İkinci Şehir

E-ticaret sitesi GittiGidiyor'da mobil alışverişi en çok artıran ikinci şehir Denizli
oldu.
Gittigidiyor'dan yapılan açıklamada, 23 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan e-ticaret sitesinin 2018'i yüzde 40 büyümeyle kapattığı belirtildi.
Sitenin 2018 yılı verilerinin paylaşıldığı açıklamada, "GittiGidiyor'da mobil alışverişi en çok artıran ikinci şehir Denizli oldu. Mobil alışverişin önceki yıla göre en çok arttığı şehirler arasında Denizli, Hatay
ve Mersin
'le ikinciliği paylaştı. Bu şehirleri Manisa
takip etti." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli
Fedar, akıllı telefon kullanımındaki artışın alışverişte kullanıcı alışkanlıklarına yön verdiğini, toplam satış hacminde mobilin payının yüzde 50 seviyesine ulaştığını kaydetti.
Kullanıcıların geçmişe kıyasla mobilden çok daha fazla alışveriş yaptıklarını belirten Fedar, şunları kaydetti:
"2018'de GittiGidiyor'un mobil satış hacmi bir önceki yıla göre yüzde 45 arttı, toplam satış hacminde mobilin payı yüzde 50'ye ulaştı. İşlem sayısı olarak incelediğimizde 2018'de kullanıcıların 10 alışverişten 6'sını mobilden gerçekleştirdiğini gördük. Mobil uygulamamızın toplam indirilme sayısı 9 milyona çıktı. Mobil kanallardan en çok 25-31 yaş aralığındaki kullanıcılarımız alışveriş yaparken, mobilden en fazla satılan ürünler bebek bezi, cep telefonu ve kedi maması oldu. Mobil alışveriş sıklığını en çok artıran şehir Samsun
olurken, onu sırasıyla Denizli, Hatay, Mersin ve Manisa takip etti."
Yıl içinde GittiGidiyor sayfalarının toplam 4,8 milyar kez görüntülendiğini belirten Fedar, platformdaki milyonlarca ürün arasında 2018 yılında en çok aranan ürünlerin sırasıyla cep telefonu, avize, TV
ünitesi, spor ayakkabı ve bluetooth kulaklık olduğunu, geçen yıl bir önceki yıla göre en çok büyüyen ilk 5 kategorinin yapı market, otomobil-motosiklet aksesuarı, ofis-kırtasiye, evcil hayvan ürünleri ve kitap olduğunu dile getirdi.
Fedar, GittiGidiyor'da saniyede 1 ürün satıldığını, dakikada 1 bebek bezi, 2 dakikada bir kedi-köpek maması, 3 dakikada 1 elektrikli süpürge, 4 dakikada 1 tişört ve 5 dakikada 1 parfüm satıldığını aktardı.
Hatay, Denizli, Ekonomi
Kaynak: AA