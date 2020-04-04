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DENİZLİ Moral orkestrası vatandaşı eğlendirdi

Moral orkestrası vatandaşı eğlendirdiDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 3 mahalle muhtarı birleşip, davul ve klarnetten oluşan orkestra tuttu.

04.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:19
Moral orkestrası vatandaşı eğlendirdi
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 3 mahalle muhtarı birleşip, davul ve klarnetten oluşan orkestra tuttu. Kamyonetle sokakları dolaşan orkestra, başta evlerinden çıkamayan 60 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar olmak üzere balkonlara çıkan vatandaşı eğlendirdi. Pamukkale ilçesinde Zeytinköy mahalle muhtarı Serkan Kar, Zümrüt Mahalle Muhtarı Recep Aksoy ve Gökpınar Mahalle Muhtarı Kadir Özen, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları eğlendirmek ve moral vermek için orkestra tuttu. İki davul, klarnet ve borazandan oluşan 4 kişilik orkestra, açık kasa bir kamyonete binerek mahalle aralarında dolaşarak eğlenceli vakit geçirilmesini sağlıyor. Üç mahallede tüm sokakları gezen orkestrayı görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Sokağa çıkma yasağı bulunan 60 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp, alkış tutup oynadı. Üç muhtar orkestranın bulunduğu kamyonetin yan kısımlarına da 'Evde kal Pamukkale' yazarak, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara mesaj verdi. Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar, amaçlarının mahalle halkına moral vermek olduğunu belirterek, "Üç mahalle muhtarı birleşip, böyle bir etkinlik yapmak istedik. Orkestrayla sokak aralarında gezerek evden çıkamayan vatandaşlara moral veriyoruz. Yüksek ve eğlenceli müzik sesini duyanlar balkonlarına çıkarak eğleniyor. Bizde onları böyle görünce mutlu olduk" dedi.
Orkestradan Hakan Eğitmenoğlu, uzun yıllardır müzik yaptığını, düğünlerde ve etkinliklerde çaldıklarını söyleyerek, "Orkestra olarak çeşitli yerlerde çalıyoruz ancak bu çok farklı. Evden çıkamayan vatandaşlara moral verdik onları eğlendirdik. Bizi görünce duygusal anlar yaşan vatandaşlar da oldu" dedi.
Mahalle halkından Firdevs Keskin, müzik sesini duyunca balkona koştuğunu ifade ederek, "Evde yaşlı babamla otururken, sesi duydum hemen balkona çıktım. Babamı da balkona getirdim. O ve bizde sıkılmıştık. Farklı bir gün yaşadık ve moral bulduk" dedi. Sokağa çıkma yasağı bulunan 60 yaşındaki Kemal Er ise, "Bizlere moral veren muhtarlara teşekkür ediyoruz. Kısa bir süre olsa da moral bulduk eğlendik. Bende uzun süre balkondan alkış tuttum, çok mutlu oldum" dedi. 75 yaşındaki Perihan Külüç, "Evden günlerdir çıkamıyoruz. Müziği duyunca balkona çıktım. Kamyonette müzik çaldıkları görünce şaşırdım. En son düğünlerde müzik sesi vardı, onlarda virüs salgını nedeniyle yapılmıyor. Balkondan da olsa eğlenip, moral bulduk" dedi. DENİZLİ Moral orkestrası vatandaşı eğlendirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Zeytinköy, Pamukkale, Güncel

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DENİZLİ Moral orkestrası vatandaşı eğlendirdi
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