Denizli'nin 2 Mahallesinde Su Kesintisi!

Denizli
'nin 2 mahallesinde 6 Aralık
Perşembe günü (yarın) yaklaşık 8 saatlik su kesintisi olacağı belirtildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ
) Genel Müdürlüğünün içme suyu hat bağlantısı çalışması nedeniyle 6 Aralık Perşembe günü Bahçelievler
ve Mehmet Akif Ersoy
Mahallesinde su kesintisine yapılacağı kaydedildi. DESKİ Genel Müdürlüğünün Bahçelievler Mahallesi
içme suyu şebeke hattı bağlantı çalışması nedeniyle 6 Aralık 2018 Perşembe günü 10.00-18.00 saatleri arasında Bahçelievler ve Mehmet Akif Ersoy
Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacağı kaydedildi. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği çalışmaların erken tamamlanması durumunda suyun belirtilen saatten önce verilebileceği aktarıldı. - DENİZLİ
Aralık,Denizli
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:07