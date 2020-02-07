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Denizli'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli

DENİZLİ'de dün gece başlayıp, sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

07.02.2020 08:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:54Denizli'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli

DENİZLİ'de dün gece başlayıp, sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. ilçesinde okullar tatil edilirken, ve Bekilli ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi.

'de dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreyi geçti. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün için Çameli ilçesinde okullar tatil edildi. Çal ve Bekilli ilçelerinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.



Denizli, Çameli, Çal, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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